Sardegna: Confartigianato, crescono finanziamenti verso imprese sarde ma anche i tassi

- Crescono i prestiti degli Istituti di credito isolani verso le imprese artigiane della Sardegna e cresce anche il costo dei finanziamenti. Se la prima è una buona notizia dopo tanti anni di restrizioni, la seconda pone le attività produttive isolane in una posizione sempre più difficile da sostenere e con fardelli di debiti sempre più pesanti. E' questo, in sintesi, ciò che emerge dal Focus "Trend dei prestiti alle imprese", realizzato dall'Ufficio studi di Confartigianato Sardegna, che ha analizzato la situazione delle erogazioni tra la fine dello scorso anno e il primo trimestre del 2021, secondo i dati della Banca d'Italia. L'analisi rivela come il credito alle imprese artigiane della Sardegna faccia segnare una importante inversione di tendenza. Dopo anni di ripetuti cali, infatti, migliorano le erogazioni degli Istituti isolani verso le piccole realtà produttive. (segue) (Rsc)