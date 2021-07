Maltempo: Molteni, nel comasco ingenti danni, Stato e governo intervengano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'ondata di maltempo di eccezionale gravità "ha messo in ginocchio la provincia di Como. In particolare i territori e i Comuni del Lago di Como, sia la sponda orientale che quella occidentale, sono stati colpiti da pioggia, fango, massi, allagamenti e dissesti causando danni per milioni di euro. Un vero disastro". Lo dichiara in una nota Nicola Molteni sottosegretario all'Interno. "Movimenti franosi, esondazione di numerose rogge, crollo di muri perimetrali e smottamenti hanno creato danni ingenti e disagi anche per la chiusura delle principali strade di collegamento del Lago, sia la statale Regina che la Lariana - aggiunge -. Sono in costante contatto con il prefetto, che ringrazio, i sindaci e il capo dipartimento dei Vigili del fuoco, prefetto Laura Lega al fine di monitorare la situazione. Un particolare plauso ai Vigili del fuoco, alla Protezione civile, ai volontari, ai sindaci e a tutte le Forze di Polizia che insieme al prefetto di Como Andrea Polichetti sono immediatamente intervenuti coordinando i soccorsi. Ora - conclude Molteni - lo Stato e il governo intervengano immediatamente per ripristinare i territori colpiti: è fondamentale la tempestività anche per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle aree interessate. Ci rialzeremo con forza e dignità come abbiamo sempre fatto".(Com)