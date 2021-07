Vaccini: D'Amore (Asl Na2), dosi in spiaggia per avvicinare giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio d’Amore, direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord ha spiegato: “La campagna vaccinale è in una fase avanzata. Gli entusiasti e i convinti dell’importanza della vaccinazione si sono già vaccinati. Ora dobbiamo avvicinare quanti sono più pigri o più scettici, in questo senso va la decisione di garantire l’accesso diretto a tutti i nostri centri vaccinali e l’attivazione delle nostre equipe mobili per andare sulle spiagge e nelle piazze a convincere i giovani. Dobbiamo avvicinare il vaccino a quanti sono dubbiosi, semplificando il percorso di accesso. Ringrazio i Sindaci e i proprietari dei lidi per la rapida ed entusiastica collaborazione assicurataci.” Si potranno sottoporre a vaccinazione presso il camper tutti i residenti sul territorio dell’ASL Napoli 2 Nord di età superiore ai 12 anni (i minori dovranno essere accompagnati da genitori o tutori). Non verranno somministrate seconde dosi. (Ren)