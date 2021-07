Voghera: Fratoianni (Si), indegno consigliere centrodestra di Porcari, si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era una persona che aveva "bisogno di aiuto ed è invece stata abbandonata a se stessa. Era un uomo che aveva sbagliato, più volte, e aveva un conto aperto con la giustizia e la collettività. Un conto che non può, in alcun modo, essere pagato con il sangue. Perché la giustizia privata non esiste. Si chiama vendetta, si chiama omicidio. Tutto questo era l'uomo ucciso barbaramente in piazza dall'assessore della Lega a Voghera". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, commentando le parole di un consigliere comunale di centrodestra di Porcari (Lucca) "il morto di Voghera era un rifiuto umano". "Chi, più o meno velatamente, sostiene che - prosegue il leader di Si - meritasse di essere ucciso è semplicemente un essere disumano. Soprattutto man mano che dalle indagini emergono nuovi, agghiaccianti, dettagli su quanto è accaduto. Mi sembra evidente che questa gente - conclude Fratoianni - non possa rappresentare le nostre istituzioni. Per una questione di dignità si dimetta, per il bene di tutti e tutte". (Rin)