Sardegna: emergenza incendi, assessore Lampis, "ancora impossibile fare una stima esatta dei danni" (2)

- Lampis ha poi sottolineato che, al di là del danno incalcolabile al patrimonio ambientale e al tessuto economico, la priorità è comunque stata sempre quella di salvare la vita delle persone e, in questa direzione, è stato grande e lodevole il lavoro dei sindaci, che hanno dato piena e corretta attuazione ai piani di protezione civile allo scopo di mettere in sicurezza la popolazione, anche in memoria dei tristi fatti di Curraggia, di 30 anni fa. L'assessore ha poi ricordato che domenica il presidente Christian Solinas ha convocato d'urgenza una riunione straordinaria della giunta regionale, presenti in videoconferenza i sindaci interessati, per deliberare lo stato di emergenza regionale, attraverso il quale la regione può avvalersi di procedure tecnico amministrative celeri, così da dare risposte celeri ai territori, come avvenuto per Bitti. Su questo punto, l'esponente dell'Esecutivo Solinas ha rassicurato sulla volontà di mettere immediatamente in atto un processo partecipativo, coordinato, confermando la volontà di "scrivere insieme un percorso di ricrescita, rinascita e di speranza per le comunità e per la intera Sardegna". In conclusione, dopo aver ricordato gli impegni assunti dal presidente Solinas nei confronti delle comunità interessate dagli incendi e del loro intero tessuto produttivo, Lampis ha riferito che la flotta dei canadair, rinforzata come lo è stata in questi giorni, rimarrà a disposizione della Sardegna per la bonifica dei territori colpiti dalle fiamme. (Rsc)