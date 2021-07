Imprese: pool di banche finanzia gruppo Novellini per 54 milioni con Garanzia Italia di Sace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Novellini nasce nel 1966 come piccola azienda artigiana specializzata nella lavorazione del ferro battuto e alluminio per la produzione di porte e finestre. A metà degli anni 70 inizia la produzione di box doccia e l’espansione verso il mercato europeo. Quindici anni dopo l’azienda introduce nuovi articoli per il benessere e amplia la gamma con cabine multifunzione e vasche idromassaggio. Negli anni 2000 l’azienda si apre all’online e al digitale, decidendo di puntare anche su prodotti di alto di gamma ed esclusivi grazie al supporto del nuovo centro di ricerca e sviluppo. Oggi il gruppo è in grado di proporre un’ampia gamma articoli creati interamente partendo dalle materie prime fino al prodotto finito, in una continua ricerca dell’eccellenza attraverso l’utilizzo delle migliori tecnologie a supporto della passione e della continua ricerca del bello, con una responsabile attenzione al rispetto dell’ambiente attraverso una cultura sostenibile che si concretizza in un ciclo produttivo tutto in chiave ecologica. “Questa operazione iniziata e finalizzata in uno dei periodi più bui e complessi della storia dell’economia mondiale, ci rende ancora più orgogliosi del risultato ottenuto. I finanziamenti garantiranno al nostro Gruppo lo sviluppo e la crescita prefissati nel piano industriale 2021 - 2026, nel rispetto dei valori e delle linee guida che da sempre sostengono le nostre scelte imprenditoriali. Ringraziamo tutti i partners che hanno collaborato per il raggiungimento di questo importante traguardo, per la loro professionalità, competenza e fiducia", ha affermato Barbara Novellini, Presidente di Novellini Spa e Novellini Industries srl. (segue) (Com)