Imprese: pool di banche finanzia gruppo Novellini per 54 milioni con Garanzia Italia di Sace (3)

- “Con Garanzia Italia permettiamo alle aziende italiane di ottenere la liquidità necessaria a fronteggiare le ripercussioni economiche e finanziarie della pandemia, ma anche a sostenere i futuri piani di investimento delle imprese", ha dichiarato Enrica Delgrosso, Responsabile Mid Corporate Nord Ovest di Sace. "Con questa operazione confermiamo il nostro impegno al fianco delle eccellenze del made in Italy, come Novellini Group, e del sistema finanziario, con l’obiettivo principale di dare un maggiore slancio all’economia della Lombardia e italiana”. “Con questa operazione confermiamo il nostro supporto alle aziende del territorio che promuovono una cultura sostenibile e riescono a coniugare la passione per la ricerca e l’innovazione con la cultura del bello propria del Made in Italy, soprattutto in un territorio come quello di Mantova, da sempre centrale per Mps", ha affermato Marco Tiezzi, General Manager Area Territoriale Nord Ovest di Banca Mps. "Novellini Group, oltre a essere una realtà che negli anni ha saputo guardare a nuovi orizzonti e a nuove soluzioni, è guidata da una vocazione sostenibile, cosa che si traduce in un’attenzione all’ambiente e alle persone, asset primario anche per il nostro gruppo Bancario”. (segue) (Com)