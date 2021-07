Recovery: Gelmini, siamo consapevoli importanza sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo pronti al futuro ed abbiamo il senso della grandezza della sfida che abbiamo davanti”. Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, nel corso dell’evento “Italia, siamo pronti al futuro? Le sfide trasversali del Pnrr”. Guardando alle sfide del Recovery plan, il ministro ha ribadito l’importanza di “legare il tema della digitalizzazione a quello delle competenze. L’Università ha un grande compito ma dal Pnrr deve nascere una nuova spinta per l’occupazione dei giovani”. Questo anche “riformando il sistema degli Its”, ha sottolineato, ricordando anche come il sistema regolatorio attuale allontani “gli investimenti e penalizza le grandi aziende ma anche quelle piccole”. (Rin)