Camorra: Procura Santa Maria Capua Vetere, nessuna indagine Dda su militari Gdf

- "Con riferimento a notizie di stampa apparse su varie testate giornalistiche nelle quali si riferisce che la Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Napoli sta procedendo ad indagini nei confronti di un sottufficiale della Guardia di finanza in servizio presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che avrebbe agevolato 'il clan dei casalesi', preme precisare quanto segue. Per quanto a conoscenza di quest’Ufficio, si rappresenta che alcuno dei militari della Guardia di finanza attualmente in servizio presso questa Procura della Repubblica risulta essere coinvolto in indagini condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli". Così in una nota la Procura di Santa Maria Capua Vetere.(Ren)