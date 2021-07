Napoli: Camera di commercio, venerdì incontro sul tema del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 30 luglio alle ore 11, nel Salone delle Grida dalla Camera di commercio di Napoli, il presidente dell'Ente, Ciro Fiola, illustrerà le iniziative a sostegno del turismo destagionalizzato che si concretizzeranno in un intervento da 18,5 milioni di euro suddiviso in due bandi camerali. Nel corso dell'incontro, a cui prenderanno parte anche i sindaci delle aree di Napoli e Provincia interessati dall'iniziativa e imprenditori del settore, saranno anticipate anche ulteriori iniziative della Camera di commercio, riservate alla promozione del turismo, in un arco temporale che arriverà fino alla fine del 2021.(Ren)