Elezioni amministrative: Clemente, Maresca ha portato il Carroccio a Napoli

- "Oggi saremo in consiglio comunale per l'approvazione di progetti come il recupero di Palazzo Penne e l'istituzione della consulta popolare della sanità pubblica. Stiamo lavorando per arrivare all'approvazione del bilancio in giunta entro la fine di questo mese". Così l'assessore comunale e candidato a sindaco per Napoli Alessandra Clemente, intervenuto questa mattina durante la trasmissione, in onda su Radio Crc, Barba e capelli. "Negli scorsi giorni - ha continuato Clemente - è stato varato il provvedimento 'sostegni bis' e grazie all'enorme lavoro di denuncia portavo avanti negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi arriverà a Napoli il 40 per cento dei fondi stanzianti per i comuni, per un totale di oltre 240 milioni di euro. Ma non basta e dobbiamo continuare a richiedere ciò che è dovuto. Sono settimane che sento il candidato Manfredi ripetere che mancano risorse speciali per Napoli, che in caso di elezione non potrà fare niente per Napoli, ma è esattamente la situazione in cui si è trovata ad amministrare la nostra giunta ed ora questi fondi rappresentano la nostra battaglia vinta per la città. Ho sempre ritenuto che Sergio D'Angelo non sarebbe andato fino in fondo è avrà trovato qualcosa in cambio del suo ritiro. La mie parole d'ordine - ha proseguito ancora Clemente - saranno coerenza e verità. Se dico una cosa la faccio, se non riesco do delle spiegazioni. Manfredi è stato ministro con questo governo e in quel ruolo non ricordo nessuna sua battaglia per questa città. Io non punto il dito verso il singolo candidato, ma verso le forze politiche che lo sostengono all'insegna del trasformismo, degli accordi di potere e dei calcoli personali. Io invece - ha dichiarato l'assessore e candidato sindaco - rivendico una squadra per la città e non per noi stessi". (segue) (Ren)