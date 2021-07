Sardegna: Confartigianato, crescono i finanziamenti verso le imprese sarde ma crescono anche i tassi, Isola seconda in Italia per costo del denaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comparando questi dati con quelli, per esempio di 2 anni fa, nel giugno 2019, il trend verso le pmi era del -0,2 per cento e per un totale di 2 miliardi e 800 milioni erogati, mentre per il totale delle attività produttive il trend era del -1,2 per cento con 9 miliardi 113 milioni di euro distribuiti. "Il boom di credito verso le piccole imprese è dato dal principale fattore di sostegno dei prestiti verso le imprese ovvero la garanzia pubblica – commenta Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – questa è la conseguenza della drammatica crisi di liquidità conseguente alla mancanza di oltre 400 miliardi di euro di ricavi, a livello nazionale, per le imprese durante la pandemia. Ci troviamo ad affrontare una situazione mai vista, ovvero la sostituzione dei fondi provenienti dai pagamenti dei clienti con i prestiti bancari; ciò aumenta gli oneri finanziari e riduce la creazione di valore aggiunto, mentre il maggiore indebitamento richiederà del tempo per essere completamente riassorbito dai bilanci delle imprese". (Rsc)