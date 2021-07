Sardegna: incendi sul Montiferru, procura di Oristano apre un fascicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura della Repubblica di Oristano ha avviato un'indagine sul disastroso incendio che ha letteralmente incenerito i boschi del Montiferru, nell'Oristanese. Si indaga per incendio colposo aggravato e, per il momento, è contro ignoti. Di certo c'è che l'incendio è partito dall'auto venerdì sera lungo la strada che da Santu Lussurgiu porta a Bonarcado. Da qui le fiamme hanno investito i terreni intorno, circa 20 ettari di macchia mediterranea e bosco, e solo a tarda sera gli uomini di forestale e Vigili del fuoco sono riusciti a domarlo. Il giorno dopo, nonostante le operazioni di bonifica iniziate immediatamente, intorno a mezzogiorno il fuoco ha ripreso vigore e per tre giorni è sembrato inarrestabile. Gli uomini dei nuclei regionale e ripartimentale di Cagliari e Oristano del corpo forestale sono al lavoro da giorni con sopralluoghi nei territori colpiti. Intanto non ci si limita a prendere in considerazione il solo incendio dell'auto: "Ci può essere stata una serie di condotte, attribuibile potenzialmente a qualcuno, che hanno aggravato la situazione", ha precisato il procuratore Basso. (Rsc)