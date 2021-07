Cultura: in uscita il video trailer di "Versi vegetali", l'antologia poetica della Rivista Mosse di seppia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con costanza e impegno – sottolinea Davide – so che nel tempo che verrà ogni redattore lascerà il segno del proprio estro in questa che per noi non è semplice promozione, ma coltivare la contaminazione della poesia con altre forme d'arte”. La regia e il montaggio del video si devono a Emanuele Arciprete, autore di Versi vegetali e video maker, il quale ha affermato: “Il video racconta un viaggio dalle fondamenta al tetto dello Scugnizzo Liberato, un vero e proprio climax che svela il lavoro corale della Redazione. Le poesie, come un corteo di fantasmi, si aggirano nei cortili e nei corridoi in un crescendo d’intensità, restando impresse in quegli ambienti. Si tratta di luoghi nei quali la componente vegetale sta vincendo quella antropica, riappropriandosi dei suoi spazi, nel video abbiamo valorizzato questa caratteristica dello Scugnizzo”. Le poesie presenti nel video sono di Pasquale Sbrizzi; Marzia Imparato; Maria Neve Iervolino; Axel Perugino; Achille Pignatelli; Lucia Abbatiello; Luca Tammaro; Emanuele Arciprete; Damiana De Gennaro; Francesca Calloni; Annalisa Davide; Alessandro Di Porzio; Francesco Paolo Colucci; Emanuele Battiniello. Hanno contribuito in diverso modo anche Yasmin Tailakh; Sabrina Cerino; Christian Iorio; Stefano Romano; Noemi Pellecchia; Bruno Calò. A fare da guida all’interno dei luoghi dello Scugnizzo Liberato, Achille Pignatelli, il quale ha affiancato Arciprete con il ruolo di assistente alla regia; DoP & Colorist Emanuele Calò; musiche di Gian Marco Ferone; tecnico del suono Giuseppe Lattanzi. (segue) (Ren)