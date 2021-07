Abruzzo: bambini mai nati, proposta di legge di Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riconoscimento e tutela del diritto alla sepoltura dei bambini mai nati è il tema del disegno di legge, presentato dal capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale d'Abruzzo Guerino Testa, dal consigliere e presidente della commissione Sanità, Mario Quaglieri, e dal consigliere e sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, Umberto D'Annuntiis. L'obiettivo è quello di intervenire in materia funeraria e di polizia mortuaria per legittimare il diritto alla sepoltura dei bimbi mai nati di età gestionale inferiore alle ventotto settimane, non solo in presenza della formale richiesta dei genitori ma anche laddove questa risulti mancante. Nel pieno rispetto della Legge 194/78, che regolamenta l'interruzione volontaria della gravidanza, intendiamo colmare una rilevante lacuna normativa di questa Regione (modificando la legge n.41/2012) affinché venga affermato il diritto ad una degna sepoltura a tutte quelle creature che non sono riuscite a venire al mondo, identificandole come vita. (segue) (Gru)