Piemonte: Torino, scuola di Castellamonte dona ceramica per i 50 anni della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di insegnanti e studenti dell’Istituto superiore XXV Aprile-Faccio di Castellamonte (Torino) ha consegnato questa mattina al presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, una ceramica celebrativa in occasione del cinquantenario della nascita della Regione. L’opera raffigura il Drapò, il vessillo regionale, sul quale sono incisi i nomi di tutti i consiglieri. A corredo, una serie di formelle con il logo del Consiglio, che durante la breve cerimonia sono state firmate dai numerosi consiglieri intervenuti. “Per rafforzare il senso di appartenenza alla regione e diffondere la conoscenza della nostra istituzione, nel cinquantenario della sua fondazione, il Consiglio regionale sta effettuando in questi giorni un viaggio itinerante nelle province per consegnare ai sindaci il Drapò, affinché tutti si riconoscano sotto questo emblema, simbolo di valori comuni”, è intervenuto il presidente Allasia. “E come Assemblea legislativa il nostro impegno è quello di progredire sempre più nella competenza e concretezza della produzione normativa, anche a favore della valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze di cui la ceramica di Castellamonte rappresenta un brillante esempio”. (segue) (Rpi)