© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi Vincenzo De Luca non ci ha risparmiato la bugia quotidiana, annunciando che entro un anno e mezzo tutte le acque della regione saranno balneabili. La stessa, identica, promessa che aveva fatto a marzo del 2019. Non ha fatto nulla in questi anni. Non farà nulla neppure stavolta". Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli.(Ren)