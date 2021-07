Napoli: M5s, con Manfredi avvicineremo giovani e periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo partiti con la nostra campagna elettorale per Napoli da una delle periferie che più hanno sofferto*, Scampia, Chiaiano, Piscinola, e dai giovani, troppo spesso poco coinvolti e valorizzati. E proprio grazie all'intervento della ministra Dadone e alla testimonianza di un giovane del territorio, ci siamo confrontati su progetti concreti, pensiamo ad esempio all Università di Scampia affinché non sia più luogo accostato solo alla criminalità". Così Valeria Ciarambino e Gilda Sportiello, coordinatrici della campagna elettorale alle comunali di Napoli per il Movimento 5 Stelle durante l'incontro a Scampia con il ministro per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone e il candidato sindaco, Gaetano Manfredi: "Insieme a Gaetano Manfredi rimetteremo al centro le periferie territoriali e sociali, perché sono la vera straordinaria risorsa inespressa di questa città, ma non a chiacchiere, ma restituendo finalmente dignità a questi territori". (segue) (Ren)