Abruzzo: Marsilio su ruolo infrastrutture per sviluppo turistico

- La crescita economica di città come San Salvo e Vasto, in provoncia di Chieti, "è la risultante di un corretto equilibrio tra sviluppo ambientale, paesaggistico ed industriale. Potrebbero apparire vocazioni in contraddizione tra loro ma non è così. In particolare, lo sviluppo industriale abbiamo il dovere di preservarlo e lo stiamo facendo come dimostra la recente vicenda della Pilkington". Lo ha affermato, oggi, a San Salvo, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, accolto nell'aula consiliare del Municipio insieme al ministro per il Turismo, Massimo Garavaglia, dal sindaco del Comune costiero, Tiziana Magnacca, e dall'intero Consiglio comunale. "Come Giunta regionale - ha ricordato Marsilio - abbiamo stanziato fondi, attraverso un bando, in favore dello stabilimento Pilkington di San Salvo come ristoro dei costi sostenuti dalle aziende che, durante il primo lockdown, sono state costrette a sostenere i costi fissi degli impianti a ciclo continuo rimasti in funzione, tra cui gli altiforni anche in assenza di produzione. Circostanza che non solo ha consentito di garantire i livelli occupazionali - ha aggiunto - ma che avrà un peso decisivo anche per il futuro, al di là della crisi che sta condizionando il mercato. E poi, in quella che avrebbe dovuto essere la sede dell'autoporto di San Salvo, mai utilizzata, la Regione, con una tempistica da record, ha creatole condizioni perché si realizzasse l'insediamento di Amazon, assolutamente strategico per la logistica. Stiamo puntando molto anche sullo sviluppo turistico - ha sottolineato il presidente - ma per stimolare anche investimenti privati abbiamo bisogno di potenziare l'aeroporto, i porti e la viabilità in generale". (segue) (Gru)