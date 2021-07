Abruzzo: Marsilio su ruolo infrastrutture per sviluppo turistico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marsilio ha quindi puntato l'accento sul nodo infrastrutturale che resta un tema prioritario. "La promozione turistica del nostro Abruzzo - ha dichiarato - subisce, inevitabilmente, un filtro di selezione. Infatti, quand'anche il marketing territoriale riuscisse a catturare ulteriori potenziali visitatori, nel momento in cui si va a verificare quanto tempo ci voglia per raggiungere alcune località e con quali difficoltà ci si muova, questa criticità fa diminuire l'appetibilità dell'intera regione. C'è quindi bisogno di recuperare questo gap infrastrutturale - ha proseguito Marsilio - che, purtroppo, si è accumulato in qualche decennio di disattenzione e di marginalizzazione dell'Abruzzo rispetto a molte altre regioni. Adesso ci sono fondi e programmi straordinari per il rilancio dell'economia nel dopo pandemia. Quello che l'Abruzzo chiede - ha concluso - è la giusta attenzione per ottenere le risorse che ci aiutino a colmare questo divario". A margine dell'incontro Marsilio ed il ministro Garavaglia, hanno, poi, incontrato, in un hotel di San Salvo Marina, alcuni rappresentanti delle principali associazioni di categoria di commercio e turismo per discutere di problematiche legate allo sviluppo economico. Al confronto sono intervenuti anche l'assessore al Turismo, Daniele D'Amario, e l'assessore ad Urbanistica e Territorio, Nicola Campitelli. (Gru)