Sardegna: secondo appuntamento del workshop su attività team building e problem solving

- Secondo appuntamento del workshop sulle attività di team building e problem solving, promosso dalla direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza, che mira alla formazione degli innovatori Sardegna e dei tecnici informatici regionali. Presente Valeria Satta, assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione, che ha voluto rendere omaggio agli studenti dell'Università di Cagliari che si sono classificati in prima posizione nel progetto "CyberChallenge 2021", il programma di formazione per i giovani talenti in materia di difesa informatica, supportato dal Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e del ministero della Difesa. "Un onore poter premiare il team di studenti vincitore della CyberChallenge 2021", ha detto l'assessore Satta nel ribadire che "la Regione presta particolare attenzione al tema della sicurezza informatica e a tutte quelle attività finalizzate alla protezione del dato e delle infrastrutture telematiche dell'Amministrazione che hanno un impatto sui cittadini, sulle imprese e sugli enti locali". (segue) (Com)