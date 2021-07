Sardegna: secondo appuntamento del workshop su attività team building e problem solving (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore ha anche elogiato l'ateneo cagliaritano per il prestigioso riconoscimento: "L'Università di Cagliari si distingue ancora una volta per le sue eccellenze e dimostra di investire sempre più nella formazione di futuri professionisti ed esperti in cybersecurity, crittografia, sicurezza web". Il gruppo è stato guidato dal professor Giorgio Giacinto, docente ordinario presso il dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica dell'Università degli studi di Cagliari, con il supporto di Davide Maiorca, ricercatore. A comporre il team, cinque studenti dell'ateneo cagliaritano, provenienti dalle facoltà di Informatica e Ingegneria informatica e dal corso magistrale in "Computer engineering, cybersecurity and artificial intelligence": Marcello Carboni, Filippo Mereu, Fabio Marotta, Davide Murru Giovanni Manca, e uno studente dell'Istituto tecnico Dionigi Scano di Cagliari, Riccardo Sulis. (Com)