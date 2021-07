Sardegna: assalto al gazebo della Lega a Cagliari, salgono a 14 i denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono salite a 14 le persone denunciate dalla Polizia per il danneggiamento del gazebo della Lega e l'aggressione ai danni dei militanti del partito. I fatti sono avvenuti lo scorso 20 luglio in piazza Garibaldi a Cagliari. In precedenza gli uomini dell'Anetiterrorismo coordinati dal capo della Digos di Cagliari, Antonio Nicolli, avevano denunciato 7 persone. I nuovi indagati sono quattro donne e tre uomini di età compresa tra i 18 e i 25 anni, riconducibili ai gruppi antagonisti e anarchici di Cagliari. A loro, come gli altri sette denunciati in precedenza, sono contestati i reati di danneggiamento aggravato, lesioni personali, violenza privata, istigazione a delinquere e attentato contro i diritti politici del cittadino. (Rsc)