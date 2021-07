Covid: Piemonte, prorogata erogazione contributi straordinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure straordinarie per lo sport adottate in Piemonte nel 2020 per far fronte agli effetti economici della pandemia saranno prorogate per tutta la durata dell’emergenza sanitaria. Il Consiglio regionale, infatti, ieri approvato all’unanimità la proposta di delibera presentata dall’assessore Fabrizio Ricca, che prevede appunto di proseguire con l’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive piemontesi. “Con questo provvedimento - ha detto Ricca - vogliamo potenziare l’efficacia di una misura che sostiene lo sport di base e le tante realtà penalizzate per le mancate aperture di impianti e palestre e per il mancato esercizio delle attività sportive organizzate durante la pandemia”. L’estensione delle misure avrà validità fino a conclusione dello stato di emergenza, comunque non oltre la validità del Programma triennale per lo sport 2020-2022. Consensi bipartisan sono stati espressi da tutte le forze consiliari, concordi sulla necessità di lavorare sin da subito in vista della prossima programmazione. (Rpi)