Cultura: in uscita il video trailer di "Versi vegetali", l'antologia poetica della Rivista Mosse di seppia

- In uscita oggi, martedì 27 luglio 2021, il video-trailer dell’antologia poetica “Versi vegetali”, realizzato dalla redazione di Mosse di seppia, Rivista di poesia e cultura. Fruire di un prodotto letterario in formato video e audio: è questa la sfida del nuovo progetto promosso dalla redazione di Mosse di seppie. Il video-trailer di “Versi vegetali” racconta, attraverso le voci degli autori e le immagini girate all’interno dello Scugnizzo liberato, la ricerca di una poetica non convenzionale e di un nuovo modo di trasmetterla. Il video vuole trasportare su nuovi supporti multimediali i contenuti del libro cartaceo, offrendo al lettore un’esperienza innovativa e crossmediale. Una modalità ancora poco sperimentata in ambito editoriale, soprattutto con le modalità con cui è stata realizzata da Mosse di seppia, il video infatti è autoprodotto dalla Redazione sfruttando i talenti che ogni componente ha messo a disposizione. Un processo creativo complessivamente supportato dalla casa editrice di “Versi vegetali”, Homo Scrivens, alla quale vanno i ringraziamenti della Redazione. Il video è stato realizzato con il coordinamento della curatrice dell’antologia, Annalisa Davide, la quale ha dichiarato: “Con questo video e con altre iniziative creative vorrei che il libro fosse occasione per la nostra Redazione di creare arte dall'arte. L'obiettivo è che 'Versi vegetali' sia un punto di partenza per una ricerca artistica che si spinga oltre la poesia, che pur resta al centro dei nostri interessi. Noi autori insieme con i lettori possiamo imparare a guardare da tanti punti di vista quest’esperienza e scoprire i diversi significati di un'opera complessa nella sua bellezza. L'esperimento di tenerci uniti con Versi vegetali non si è esaurito il giorno che il volume è stato dato alle stampe, dobbiamo comprendere che la sfida è adesso e per farlo è necessario mettersi in gioco, ognuno con i propri talenti per arricchire la nostra esperienza di fare arte. In questo caso, tra i tanti autori della Rivista, spicca Emanuele Arciprete che ha curato ogni fase di questo progetto”. (segue) (Ren)