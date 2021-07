Napoli: M5s, con Manfredi avvicineremo giovani e periferie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino e Sportiello hanno aggiunto: "Questo quartiere e questi giovani sono stati sempre traditi dalla politica; noi li rimettiamo al centro. Serve un piano straordinario: progetti speciali per il recupero della dispersione scolastica e formazione alle nuove professioni, lavorando in sinergia Comune, Regione e governo. Strutture sportive come luogo di aggregazione e di legalità, di educazione a una socialità sana. Dobbiamo stringere un'alleanza con chi quotidianamente è attore protagonista del cambiamenti". Quindi gli esponenti del M5s hanno concluso e hanno affermato: "Fare rete con le associazioni con le esperienze di partecipazione. In altre città euroeee le periferie sono diventate luoghi di sviluppo e cultura, noi aspiriamo a fare lo stesso". (Ren)