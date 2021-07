Regioni: Gelmini incontra Zaia, focus su Pnrr, Olimpiadi e Autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha incontrato questa mattina, presso i suoi uffici di via della Stamperia a Roma, il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Durante il colloquio, cordiale e positivo - comunica una nota - si è parlato del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del ruolo chiave che le Regioni avranno nell’impiegare presto e bene le risorse europee, e dei progetti prioritari per favorire investimenti, crescita e occupazione. Il ministro Gelmini e il presidente Zaia si sono poi soffermati sui Giochi olimpici invernali che si disputeranno a Milano e a Cortina nel 2026: un’opportunità per l’Italia, per le Regioni Lombardia e Veneto, un volano di sviluppo che va programmato scrupolosamente e sfruttato sino in fondo. Al termine dell’incontro, infine, si è fatto il punto sul percorso dell’autonomia, sui prossimi passaggi e sugli obiettivi che il governo, in un costante e propositivo confronto con le Regioni, vuole raggiungere per costruire un impianto normativo innovativo e valido per l’intero Paese. (Com)