Molise: Primiani (M5s), decisione Tar su impianti sciistici di Campitello Matese risultato incapacità politica e organizzativa

- La sentenza del Tar Molise, che ha annullato l'aggiudicazione della gara sugli impianti di risalita e l'impianto di innevamento della stazione sciistica di Campitello Matese, "è il risultato dell'incapacità politica e amministrativa di chi è al vertice della Regione Molise. Certo, la decisione può ancora essere impugnata davanti al Consiglio di Stato quindi non è definitiva, ma rischia di comportare altri ritardi e delinea un quadro sconcertante della gestione della procedura di gara di un servizio fondamentale per l'economia regionale". Lo sottolinea in una nota Angelo Primiani Consigliere regionale del M5s nell'Assemblea regionale del Molise. "Leggendo le motivazioni, infatti, sembra emergere – scrive ancora Primiani- che entrambe le società candidate non avessero tutti i requisiti per partecipare al bando, in pratica nessuna delle due poteva aggiudicarsi l'appalto". (segue) (Gru)