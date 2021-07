Campania: Ciarambino (M5s), noi attrattivi per chi stufo della politica tradizionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento 5 Stelle, con la sua identità costruita con idee innovative e la sua forza dirompente, è destinato a essere il protagonista incontrastato del futuro del Paese. Da novità assoluta nel panorama politico italiano, ha condizionato e rinnovato il modo stesso di fare politica, mettendo temi e idee nuove al centro di ogni dibattito. Ed è quello che continueremo a fare, lavorando per costruire il futuro con proposte concrete e realizzabili che intercettano la necessità e la voglia di cambiamento in era post Covid. In un'epoca in cui c'è palese assenza di visione e progettualità nella politica tradizionale, il Movimento 5 Stelle si distingue in quanto unica forza in grado di proporre una visione di Paese per i prossimi 30 anni". Così il consigliere regionale M5s Valeria Ciarambino: "Un futuro che stiamo progettando con Giuseppe Conte, lanciando la sfida della transizione ecologica, della digitalizzazione, dell'innovazione, accanto ai temi dell'attenzione alle persone e all'etica pubblica. Tutto questo sta suscitando grande interesse verso il nostro progetto. Altro che annessione o fusione in un partito unico! Il Movimento 5 Stelle è oggi una incredibile forza di attrazione per quanti non si riconoscono più nella politica tradizionale e hanno voglia di dare il loro contributo per il nostro Paese. Lo stiamo vedendo sin da questa campagna elettorale per le comunali a Napoli: c'è grande entusiasmo e disponibilità a partecipare da parte di persone e mondi che fino a qualche anno fa ci osservavano da lontano, anche con scetticismo, e che oggi vedono nel M5S una forza politica credibile e capace di cambiare la nostra città e il nostro Paese".(Ren)