Piemonte: Marnati, 6,8 milioni per bonificare 500 siti inquinati (2)

- Circa il 47% dei siti censiti nell’Anagrafe regionale risulta essere sul territorio della Città Metropolitana di Torino, il 14% è in Provincia di Novara, il 13% in Provincia di Alessandria, il 6% nelle Province di Biella e di Vercelli, il 5% nelle Province di Asti, di Cuneo e del Verbano-Cusio-Ossola. Oltre il 50% delle cause di inquinamento riscontrate sul territorio regionale è riconducibile alla presenza di sostanze contaminanti attribuibili alla cattiva gestione di impianti e strutture; le altre principali cause di inquinamento sono riconducibili alla presenza di sostanze inquinanti dovuta alla scorretta gestione di rifiuti (oltre il 20%), eventi accidentali (17%) e, in ultimo, sversamenti incidentali su suolo e acque (8%). Durante il question time sono state discusse anche le interrogazioni di Ivano Martinetti (M5S) su modifiche statutarie Finpiemonte Spa; di Domenico Rossi (Pd) su equità ristori RSA; di Alberto Avetta (Pd) su Pronto Soccorso Cuorgnè: quando saranno ricevuti i sindaci?; di Raffaele Gallo (Pd) su strategie future dell'Amministrazione regionale in ordine a Finpiemonte; di Sarah Disabato (M5S) sul punto nascita del San Biagio di Domodossola: quale futuro in base ai programmi e ai progetti della Giunta Regionale del Piemonte; di Marco Grimaldi (Luv) su vaccinazione obbligatoria per il personale socio-sanitario; di Francesca Frediani (M4o) su Rifiuti speciali pericolosi area Salbertrand. (Rpi)