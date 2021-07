Scuola: Bianchi, obiettivo ripresa in presenza a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo di tutto il governo "è la riapertura in presenza a settembre". Lo ha sottolineato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, durante l'incontro con i sindacati. "Il mondo della scuola ha reagito con responsabilità alla campagna di vaccinazione - ha osservato Bianchi -. Il governo si è predisposto per tempo alla ripresa, stanziando in totale per la sicurezza più di 1,6 miliardi negli ultimi mesi. Ora siamo pronti per il piano scuola che condivideremo - ha concluso il ministro -con Regioni e Autonomie locali in Conferenza unificata". (Rin)