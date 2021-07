Vaccini: D'Amore (Asl Na2), dosi in spiaggia per avvicinare giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal 28 luglio al 2 agosto il vaccino si fa al Lido e nelle Piazze di Pozzuoli, Giugliano e Frattamaggiore. Un’equipe mobile dell’ASL Napoli 2 Nord a bordo di un camper, garantirà la vaccinazione diretta – senza prenotazione – ai cittadini residenti nei 32 Comuni di competenza dell’Azienda Sanitaria, utilizzando i vaccini Pfizer e Moderna". L'annuncio in una nota dell'Asl Napoli 2: "L’iniziativa si affianca alla scelta dell’Azienda di garantire l’accesso “open day” a tutti i propri assistiti senza prenotazione, presso tutti i propri centri vaccinali. Al momento l’Asl Napoli 2 Nord ha somministrato oltre 1 milione e cinquantamila dosi di vaccino, coprendo con la prima dose il 68 per cento circa dei propri residenti e completando la vaccinazione per il 48 per cento dei propri assistiti". (segue) (Ren)