Piemonte: Icardi, entro un mese via al cantiere per realizzare Città della Salute

- “Stiamo compiendo un passo fondamentale, visto che così riusciamo a ratificare dal notaio il passaggio dell’ex area Avio-Oval all’azienda ospedaliera Città della Salute di Torino. Entro un mese potranno perciò iniziare i lavori per quello che consideriamo un progetto fondamentale per la sanità regionale”. Lo ha annunciato in Aula l’assessore alla Sanità Luigi Icardi. L’occasione è stata l’approvazione all’unanimità dei votanti del Ddl 151 “Misure urgenti per la realizzazione del nuovo Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino”, licenziato ieri dalla prima Commissione. Sotto la presidenza di Stefano Allasia, Andrea Cane (Lega) ha svolto la relazione di Maggioranza, spiegando che il processo di stima asseverata e giurata del più probabile valore di mercato delle aree ex Avio ha condotto a un valore stimato in 35.350.000 euro. Nella relazione di Minoranza, il consigliere Alberto Avetta (Pd) ha sottolineato come all’interno dell’agenda politica si ritorni a parlare dell’edilizia sanitaria. (Rpi)