Regionali Calabria: Sergio Costanzo candidato Udc in circoscrizione Centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sergio Costanzo, attualmente consigliere comunale di Catanzaro, correrà per l'Udc alle prossime elezioni regionali in Calabria. La decisione sulla candidatura di Costanzo è maturata, nel corso di una riunione che si è svolta, oggi, a Roma, nella sede nazionale del partito, alla presenza dei vertici nazionali dell'Udc, del vicecommissario regionale dell'Udc in Calabria, Flavio Cedolia, del commissario provinciale Udc e consigliere comunale Udc a Catanzaro, Giovanni Merante; del capogruppo Udcin Consiglio comunale a Catanzaro, Antonio Trefiletti e del consigliere comunale Udc a Catanzaro, Sergio Costanzo. Costanzo sarà candidato nella circoscrizione Centro della Calabria - è quanto si legge in una nota dell'Ufficio stampa nazionale Udc - e, forte del suo radicamento nel territorio, ha aderito con entusiasmo al nostro progetto politico per il futuro della Calabria e per il rilancio della Regione, con l'obiettivo di dare risposte concrete ai cittadini calabresi, a partire da questioni importanti come lavoro, sanità, politiche sociali e le battaglie per la legalità. Il nostro intento - conclude la nota - è far vincere la forza dei valori dello Scudo crociato". (Com)