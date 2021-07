Cuneo: Alberto Valmaggia nuovo garante dei detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una scelta che rafforza la rete dei garanti”: così Bruno Mellano, garante piemontese delle persone detenute, commenta la nomina di Alberto Valmaggia, diventato suo collega per la città di Cuneo. Il sindaco, Federico Borgna, sostituisce così Mario Tretola che si è dimesso perché eletto ad altro incarico. Alla casa circondariale di Cuneo sono attualmente detenute 234 persone, di cui 42 in regime di 41bis. Sono 160 gli agenti, a cui si aggiungono 32 operatori del Gom, gruppo operativo mobile che si occupa soltanto dei detenuti in regime di 41bis. “La nostra Regione – sottolinea Mellano – continua così ad avere una figura di garanzia, dedicata alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, in ciascuna delle 12 città sede di carcere in Piemonte”. Il nuovo Garante dei detenuti della Città di Cuneo, Alberto Valmaggia, 62 anni, è stato sindaco della Città ai piedi della Bisalta dal 2002 al 2012. Ex assessore della Regione Piemonte, nella giunta presieduta da Sergio Chiamparino, Valmaggia è insegnante nelle scuole superiori. (segue) (Rpi)