Sardegna: a Castiadas resort offre 5 posti di lavoro per danneggiati da ultimi incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque posti di lavoro, vitto e alloggio compresi, al resort Santa Giusta a Castiadas per chi ha subito danni dai roghi che in questi giorni hanno devastato la Sardegna. Almeno due mesi di lavoro (il resort chiuderà a settembre) a costo zero per i nuovi dipendenti. A spiegare le ragioni dell'iniziativa è il direttore del resort, Giovanni Iozza per il quale "la cosa più dignitosa è aiutarli dando loro un lavoro. Chiunque mi può contattare alla mail insulanonsolomare@gmail.com". Il piccolo paese del sud-est della Sardegna ha risposto "presente" al grido di dolore delle popolazioni colpite dagli incendi nell'Oristanese. Alcuni castiadesi si sono già attivati per fornire il loro supporto ai territori e le popolazioni più colpite. Ad attivarsi, in particolare, sono stati Gianluca Codonesu e il direttore dell'hotel Igv Giovanni Iozza che hanno mandato i primi soccorsi al Comune di Tresnuraghes. (segue) (Rsc)