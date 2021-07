Sardegna: a Castiadas resort offre 5 posti di lavoro per danneggiati da ultimi incendi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi arriveranno i primi due tir carichi di presse di foraggio destinate agli animali sofferenti, altri ancora arriveranno nei giorni prossimi. Il Resort la Villa del Re e il Garden Beach hanno deciso di fare altrettanto. Molto attivo anche il gruppo capitanato da Gianluca Falco che da ieri sta raccogliendo adesioni di solidarietà, risorse preziose per alleviare la sofferenza delle aziende colpite da questo disastro. Attivi anche i consiglieri comunali Matteo Frau e Luigi Cappai e il parroco don Luigi Grecu. "Il vostro gesto è di grande esempio ed importanza, non solo per chi riceverà il vostro aiuto, ma per l'intera comunità Castiadese che può dirsi orgogliosa di avervi come concittadini - ha detto il sindaco Eugenio Murgioni -. L'auspicio e che questa catena di solidarietà possa proseguire ed essere sempre più lunga e che in tanti possano decidere di prendervi parte". (Rsc)