Napoli 2021: Maresca a Manfredi, no a carrozzoni politici, incontriamoci per campagna pulita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Garantisco io? E chi garantisce per te? Ormai siamo alla farsa assoluta. Frasi non degne del pedigree universitario sciorinato, ma più vicine ad ambienti nolani di tutt'altro lignaggio. Ancora una volta la sinistra, come nella Prima Repubblica e nel '96, continua ad imbarcare tutti pur di salire al potere. Questi carrozzoni politici non solo sono anacronistici, ma certo non fanno il bene di Napoli. Facciamo i seri e mettiamo la questione morale al centro della campagna elettorale". Così Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli. "Invito l'ingegnere ed ex rettore a fare un passo indietro - prosegue - Sono disgustato dall'immoralità di transfughi alla ricerca di potere o di qualche lusinga sotto forma di presidenza di Municipalità o di un incaricuccio. Caro Gaetano, così non potrai garantire proprio niente. A stento lo hai fatto per te stesso a L'Aquila, salvato solo dalla prescrizione. Mostrati libero, come me, da certe bieche dinamiche di vecchi partiti. Se raccatti tutti quelli che io scarto, potrai anche vincere, ma a qualche prezzo. Hai fatto bene i conti? Ma ti conviene? Incontriamoci io e te, da soli, e fissiamo le regole per una campagna elettorale sana, pulita e lungimirante. Nell'interesse di Napoli che è l'unico valore irrinunciabile. Aspetto una risposta che mi auguro, in questo caso almeno, non tardi ad arrivare". (Ren)