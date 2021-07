Cultura: in uscita il video trailer di "Versi vegetali", l'antologia poetica della Rivista Mosse di seppia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Versi vegetali” (Homo Scrivens edizioni) raccoglie i componimenti di 15 dei redattori cresciuti nella fucina di Mosse di seppia, rivista cartacea di poesia e cultura nata nel 2013. Il volume, a cura di Annalisa Davide, racconta il percorso collettivo di formazione degli autori. A introdurre le poesie di ogni poeta le interviste realizzate dalla giornalista Maria Neve Iervolino. “Le opere scelte – si legge nella quarta di copertina – formano una rete di sentimenti che da una confusione e oppressione del mondo esteriore muovono verso una rivoluzione spirituale interiore, per restituire poi agli esseri umani intorno l’essenza di un messaggio d’amore tanto personale quanto universale”. “Versi vegetali” è disponibile in libreria e presso i maggiori store online, oltre che sul sito dell’editore (www.homoscrivens.it), al prezzo di 14 euro. La Rivista Mosse di seppia è una rivista letteraria indipendente nata a Napoli nel 2013, pubblicata in formato cartaceo e online e diretta da Annalisa Davide. Da sempre presidio dell’editoria non a pagamento, a partire dal 2019 è testata giornalistica registrata. (Ren)