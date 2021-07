Abruzzo: la solidarietà della Giostra Cavalleresca “agli amici della Sartiglia di Oristano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione Giostra cavalleresca di Sulmona esprime solidarietà agli amici della Sartiglia di Oristano, in questi giorni colpita da un devastante incendio fra l'Oristanese e il Nuorese. "Siamo molto vicini alla popolazione sarda ed in particolare agli amici di Oristano per il disastro senza precedenti che li ha colpiti in questi giorni", afferma il presidente dell'associazione culturale sulmonese, Maurizio Antonini, che ha ricordato l'accoglienza e l'ospitalità ricevute ad Oristano nel corso di un convegno sui giochi storici nel 2019 e nel 2020, nei primi giorni dell'emergenza covid. "Due anni fa partecipammo al convegno dedicato a 'Giostre e manifestazioni storiche in Europa e nel Mediterraneo', ad Oristano, in occasione della Sartiglia", spiega Antonini, "e fu un'esperienza molto proficua. Fummo accolti con grande cordialità e conserviamo un bellissimo ricordo di quelle giornate. Anche lo scorso anno abbiamo partecipato alla rievocazione storica e rinsaldando il legame di amicizia con gli amici sardi che abbiamo invitato alla nostra manifestazione appena tornerà in calendario, speriamo già dal prossimo anno. Alla popolazione colpita da questo grave incendio", conclude, "esprimo la vicinanza e la solidarietà di tutto il popolo della Giostra".(Gru)