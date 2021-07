Sardegna: Curcio (Protezione Civile), inviato un ulteriore team di sostegno nell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dipartimento della Protezione Civile ha inviato un ulteriore team per le attività di sostegno nell'Isola. I nostri Canadair stanno operando in Sardegna e sono stati attivati anche ulteriori mezzi europei. Sono già arrivati i team greci, quelli francesi sono in arrivo". Lo ha detto capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, che questa mattina ha incontrato il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas e il capo della Protezione regionale Antonio Pasquale Belloi nella sala operativa della Protezione Civile a Cagliari. "È stato fatto un lavoro molto importante di prevenzione – ha detto ancora Curcio -. Non parliamo molto spesso di prevenzione ma anche portare via in modo precauzionale le persone prima che le fiamme possano arrivare nelle zone abitate è un'attività che ha dato i suoi frutti". "Nessuno si è fatto male – ha sottolineato il capo della Portezione Civile nazionale - e questo è già un successo da sottolineare che viene dato per scontato ma purtroppo nella realtà della vita quotidiana non sempre è così". (Rsc)