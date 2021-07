Napoli: Dello Iacovo (Onb), consulenza nutrizionale online, un live talk per spiegare le nuove regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’apertura dell'Onb nei confronti della visita nutrizionale online nasce nel momento di crisi legata al Covid, tuttavia può essere uno strumento utile anche guardando alle nuove esigenze della professione”. Così la dottoressa Claudia Dello Iacovo, consigliera dell’Ordine nazionale dei biologi, ha presentato la consulenza professionale online, recentemente inserita tra le modalità possibili riconosciute dall’Ordine nazionale dei biologi per la visita nutrizionale. Per rispondere alle domande degli iscritti sul tema i vertici dell'Ordine nazionale dei biologi (Onb) e dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei biologi (Enpab) hanno scelto la forma del “live talk”, in programma domani a Napoli. Promotrice dell'incontro è la consigliera delegata alla Formazione dell’Onb, Dello Iacovo, la quale ha spiegato: "La consulenza professionale online è stata recentemente inserita tra le modalità possibili riconosciute dall’Ordine nazionale dei biologi per la visita nutrizionale, precedentemente erano sempre state vietate dal Codice deontologico e dalle linee guida della professione. "I social e il web - ha aggiunto la consigliera dell'Onb - sono ormai parte della vita di tutti noi ma possono rivelarsi molto insidiosi se non se ne disciplinano correttamente i confini, per questo è intervenuto l’Ordine che, in quanto organo sussidiario dello Stato, ha agito seguendo la doppia direttiva della tutela del fruitore della visita e della professionalità del biologo che la esegue". "L’Onb, insieme a Enpab, ha colto l’occasione per guardare al futuro mettendo a disposizione degli iscritti una piattaforma online per le consulenze nutrizionali - annuncia Dello Iacovo - Un servizio gratuito che garantirà la privacy di tutti". (segue) (Ren)