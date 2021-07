Piemonte: area ex Avio-Museo di scienze naturali, scambio di proprietà Regione-Aou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’area ex Avio-Oval passerà all’azienda ospedaliera Città della Salute di Torino e il Museo di scienze naturali passerà alla Regione Piemonte. All’unanimità, infatti, la prima Commissione Bilancio presieduta da Carlo RIva Vercellotti ha licenziato oggi il Disegno di legge della Giunta regionale “Misure urgenti per la realizzazione del nuovo Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino”, che sarà quindi discusso domani in Aula, con relatori Andrea Cane (Lega) e Alberto Avetta (Pd). Era presente l’assessore Maurizio Marrone, in rappresentanza anche del titolare del Bilancio Andrea Tronzano, cui fa capo il provvedimento. È stato spiegato che con questo Ddl si recepisce nel bilancio finanziario e nel Patrimonio immobiliare della Regione la cessione all’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino delle aree di proprietà regionale dell'area ex Avio-Oval destinata alla realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione. Dall’altro lato si recepisce anche l’acquisizione a patrimonio della Regione della porzione dell’immobile sinora di proprietà dell’azienda ospedaliera che ospita il Museo regionale di Scienze Naturali di via Giolitti a Torino. (segue) (Rpi)