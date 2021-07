Piemonte: area ex Avio-Museo di scienze naturali, scambio di proprietà Regione-Aou (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di stima asseverata e giurata del più probabile valore di mercato delle aree ex Avio ha condotto a un valore stimato in 35.350.000 euro. L’edificio che ospita il museo di Scienze naturali, scomputati i vari investimenti già fatti sull’immobile dalla Regione, è stato invece valutato 40.962.889 euro. Nella stessa seduta di prima Commissione sono stati licenziati a maggioranza la proposta di deliberazione 159 “Documento Strategico Unitario della Regione Piemonte per la programmazione dei fondi 2021- 2027” e la proposta di deliberazione 90 sull’approvazione del programma triennale di ricerca 2020-2022 e del programma annuale di ricerca 2020 dell’Ires Piemonte. (Rpi)