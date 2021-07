Napoli: tavolo in prefettura su operatività 118

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha presieduto una riunione relativa all’operatività del servizio del 118, convocata a seguito delle diverse segnalazioni concernenti criticità relative all’organizzazione e al funzionamento della gestione dell’emergenza. Alla riunione hanno partecipato, come si legge in una nota della Prefettura, il dirigente Uod assistenza ispedaliera della Regione Campania, Romano, il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, Verdoliva, il direttore dell’Uoc centrale territoriale 118 Asl Na 1, il direttore amministrativo dell’Asl Napoli 3, Esposito, i direttori del Servizio 118 dell’Asl Napoli 2, Langella e dell’Asl Napoli 3, Criscuolo e il presidente dell’ordine dei Medici, Zuccarelli. Nell’occasione, è stato evidenziato un quadro delle criticità che, allo stato, interessano il servizio del 118, tra cui, in particolare, la cronica mancanza di personale medico e infermieristico, sia internalizzato che in convenzione. Il Prefetto ha ricordato che l’attenzione alle problematiche del servizio di assistenza in emergenza costituisce un dovere correlato alla tutela di diritti sociali della persona, costituzionalmente garantiti, attinenti ai Livelli Essenziali di Assistenza da assicurare in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. All’esito della riunione, i presenti hanno concordato di istituire un tavolo tecnico, che verrà riconvocato nelle prossime settimane, per l’elaborazione di possibili proposte, da sottoporre alle valutazioni politiche degli organi competenti.(Ren)