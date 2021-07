Ambiente: Lamorgese, problematiche Terra dei fuochi sono tra priorità di intero territorio provinciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'andamento generale della delittuosità in provincia, i reati - in calo del 13 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 - risultano in aumento rispetto al 2020, quando molte attività erano però ferme per la prima ondata della pandemia Covid-19. La titolare del Viminale ha anche affrontato il tema dell'immigrazione irregolare, ricordando che "Castel Volturno conta una popolazione immigrata di 35 mila unità, con circa 15 mila irregolari", e su tale fronte ha anticipato una serie di interventi mirati. Come segno di tangibile presenza e impegno contro ogni forma di criminalità organizzata sul territorio il ministro ha, poi, visitato un bene confiscato a Maiano Sessa Aurunca, accolta dal direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) Bruno Corda. Il bene, intitolato a un imprenditore ucciso dalla camorra, Alberto Varone, è sede di una fattoria didattica dove si praticano agricoltura e turismo solidali e sostenibili. Gestito dalla cooperativa "Al di là dei sogni", rientra nel circuito del progetto "Nco Nuove Comunità Organizzate - percorsi di sostegno nella rigenerazione dei territori attraverso i beni confiscati alla criminalità", realizzato con il cofinanziamento dell’Unione Europea attraverso il Programma operativo nazionale (Pon) "Legalità" 2014- 2020, del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale coinvolgendo 146 soggetti tra Onlus, enti del Terzo Settore e imprese sociali. (Rin)