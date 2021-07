Incendi: Curcio (Protezione civile), malgrado due fronti attivi, situazione sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione oggi in Sardegna è "nettamente migliorata rispetto ai due giorni precedenti. Il vento ha rallentato nella giornata di oggi". Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, in collegamento con "In Onda" su La7. "Le 600 unità tra Vigili del fuoco, volontari e forestali e i 12 mezzi aerei della flotta nazionale integrata dai due mezzi della Grecia e due della Francia hanno dato un contributo importante", ha aggiunto. "Adesso siamo nella situazione in cui non si vola più e ci sono ancora due fronti attivi, ma direi che la situazione è abbastanza sotto controllo, ma con gli incendi bisogna mantenere alta l'attenzione", ha concluso Curcio.(Rin)