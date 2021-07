Giustizia: de Magistris, nuova riforma pericolosa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si dovrebbe garantire - afferma il sindaco - una maggiore parità tra accusa e difesa, ridurre l’uso della custodia cautelare ed applicare con rigore la certezza della pena dopo la sentenza definitiva di condanna. È da dire che se oggi la politica, in vista del fiume di denaro pubblico che sta arrivando e che ci auguriamo non venga depredato come spesso accade, crea di fatto l’impunità a persone già condannate in primo grado per fatti gravi, è anche colpa di una certa magistratura che si è resa responsabile di un crollo etico senza precedenti". "Purtroppo questa riforma produce passi indietro enormi nella lotta alla mafia e alla corruzione, senza invece garantire passi avanti per uno stato di diritto sempre più costituzionalmente orientato", conclude il sindaco. (Ren)