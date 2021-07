Imprese: Leonardo e A2A insieme per sperimentazione soluzioni innovative cyber security impianti generazione e distribuzione elettricità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’analisi del rischio cyber, sarà sperimentato un sistema di nuova generazione che permette di gestire l’intero ciclo di intelligence, dalla definizione dei requisiti, alla raccolta delle sorgenti informative interne ed esterne, strutturate e non strutturate, fino all’analisi e alla produzione di report e indicatori di compromissione. Sarà così possibile indentificare in modo preciso le minacce, la probabilità che un attacco sia portato a termine e quindi implementare le contromisure più adeguate. Un prototipo di piattaforma “multi-sandbox” denominata Argo consentirà invece di testare simultaneamente e in modo orchestrato, in un ambiente operativo virtuale e isolato dalla rete e dal sistema informativo aziendale - che quindi non verrà esposto a rischi - applicativi e antivirus eterogenei, indicando le combinazioni più efficaci per sfruttare appieno e in sicurezza tutte le tecnologie a disposizione. Sarà infine testata una soluzione di Endpoint Detection and Response (Edr) customizzata per ambienti industriali di tipo Ics (Industrial Control Systems), per il monitoraggio delle postazioni di lavoro dedicate ai sistemi di controllo e la risposta a incidenti di sicurezza. Il sistema permette un’analisi attiva del comportamento e delle attività che vengono eseguite dalle applicazioni utilizzate dagli utenti, prevenendo violazioni e consentendo di intervenire con risposte puntuali. “Leonardo è il partner tecnologico e industriale di riferimento per la sicurezza delle infrastrutture critiche e dei fornitori di servizi essenziali e, per mantenere questa leadership, attività di ricerca e innovazione costanti sono imprescindibili", commenta Tommaso Profeta, managing director della divisione Cyber Security di Leonardo. "La collaborazione con A2A ci permetterà di sperimentare sul campo alcune delle nostre tecnologie più innovative per la cyber security dei processi industriali e di arricchire la nostra offerta di soluzioni proprietarie per la digitalizzazione e la sicurezza, tra i pilastri del piano strategico Be Tomorrow – Leonardo 2030 per la crescita sostenibile di lungo termine.” (segue) (Com)