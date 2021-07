Piemonte: Paola Baldovino nuovo difensore civico regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paola Marta Angela Baldovino è il nuovo difensore civico del Piemonte. E' stata eletta oggi dal Consiglio regionale con 36 voti, superiori al quorum dei 2/3 necessari per la nomina dell’Ombudsman del Piemonte. Baldovino sostituisce Augusto Fierro, dimissionario. Il nuovo Difensore civico regionale è un avvocato libero professionista che svolge la sua attività nel campo del diritto penale e civile e che ha anche operato come commissario liquidatore. Nata a Carmagnola 50 anni fa, è iscritta al foro di Torino. L’ufficio del Difensore Civico esercita un controllo sul buon andamento dell’attività amministrativa e valutata la fondatezza del reclamo, interviene nel chiedere conto all’amministrazione del suo operato, contribuendo a migliorare la relazione fra cittadini ed istituzioni. Il Difensore civico svolge altresì la funzione di Garante per il diritto alla salute, nell’esercizio della quale è chiamato a verificare che venga soddisfatto dall’Amministrazione l’interesse alla qualità, all’efficienza e al buon funzionamento dei servizi apprestati dal sistema sanitario regionale, ivi compresi quelli erogati da privati in regime di convenzione. (Rpi)